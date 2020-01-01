﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları yükseldi, alıcılar bekle-gör tutumu sergiliyor

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları köşebent için 22,5$/mt artışla 580-600$/mt FOB aralığına yükseldi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.