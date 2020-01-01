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Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları keskin şekilde düştü

Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları ithal hurda segmentindeki olumsuz görünüm nedeniyle 25-30$/mt düşüşle 680-700$/mt aralığına geriledi.

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