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Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları 10$/mt düştü

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları köşebent için 10$/mt düştü ve 690-700$/mt FOB ...

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