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Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları, zayıf hurda fiyatları ve yüksek navlun nedeniyle yeniden düştü

Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları, ithal hurda segmentindeki düşüş ve uluslararası talepte görülen durgunluğun ardından ...

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