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Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları durgun talep ve düşen hammadde fiyatları nedeniyle geriledi

Türk üreticiler, ihracat pazarlarında Ekim ayı sevkiyatlı inşaat demiri satışı ...

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