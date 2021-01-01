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Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları cansız talep nedeniyle aşağı yönlü hareket kaydetti

Türk üreticiler yerel inşaat demiri satışlarında Türk lirasının dolar karşısında hızla değer kaybetmesinden kötü etkileniyor.

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