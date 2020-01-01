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Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları arttı, satışlar normal seviyede

Türkiye’den dış piyasalara verilen inşaat demiri teklifleri 7,5$/mt artarak Mart-Nisan sevkiyatlı olmak üzere 650-660$/mt FOB aralığına yükseldi.

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