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Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları 800$/mt FOB seviyesinde yer almaya başladı

Türkiye çıkışlı inşaat demiri ve filmaşin fiyatları geçtiğimiz haftanın sonundan bu yana daha da yükseldi.

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