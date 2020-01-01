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Türkiye çıkışlı filmaşin Avrupa’ya daha ucuz bir fiyattan satıldı

Türk filmaşin üreticileri ürünlerini yurt dışı pazarlarına satmaya çalışıyor.

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