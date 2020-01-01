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Türkiye Asya’ya inşaat demiri satışlarında yine aktif

Türkiye inşaat demiri ihracat piyasası, bir kez daha Asya piyasasına birçok satış yapıldığının piyasada konuşulmasının dışında durgunluğunu koruyor.

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