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Türk üreticiler uzun mamul ihracat tekliflerini sürdürmeye çalışıyor

Türk üreticiler dış piyasalara verdikleri uzun mamul fiyatlarını geçtiğimiz hafta boyunca görülen keskin artışların ardından, sabit tutmaya çalışıyor.

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