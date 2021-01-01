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Türk kütük alıcıları ithalattan ziyade yerel alımları tercih ediyor

Kuzey Afrika’ya aktif şekilde satış yapan BDT’li kütük ihracatçıları arasında hakim olan yukarı yönlü beklentilere rağmen Türk ...

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