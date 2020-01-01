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Türk inşaat demiri üreticileri ihracat fiyatlarını sertçe düşürdü

Türkiye’de hurda fiyatlarında bir sert düşüş daha görülmesi ülkeden dış piyasalara verilen uzun mamul tekliflerinde belirgin fiyat düşüşleri getirdi.

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