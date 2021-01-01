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Türk inşaat demiri üreticileri artan hurda fiyatları ve güçlü yerel talebin desteğiyle dış piyasalarda 750$/mt FOB'u deniyor

Türk inşaat demiri üreticileri, iç ve dış piyasalara verdikleri teklifleri yükseltmeye devam etti.

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