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Türk filmaşin üreticileri yerel fiyatlarını bu hafta sabit tutmaya çalışıyor

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları, güçlü hurda fiyatları ve döviz kurunda görülen dalgalanmalar nedeniyle keskin bir şekilde arttı.

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