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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türk alıcıların aktif olması kütük fiyatlarını en az 40$/mt artırdı

Kütük satıcıları bu hafta hurda, uzun mamul ve yarı mamul fiyatlarında belirgin artışlar görülen Türkiye piyasasını yakından izliyor.

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