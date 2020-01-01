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Tosyalı Algerie yeni KDV oranlarının ardından yerel uzun mamul fiyatlarını revize etti

Tosyalı Algerie, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan yeni KDV oranlarına bağlı olarak inşaat demiri ve filmaşin fiyatlarını revize etti.

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