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Tosyali Algerie uzun mamul fiyatlarını iç piyasa ve ihracat için yükseltti

Tosyali Algerie iç ve dış piyasalara verdiği uzun mamul fiyatlarını Şubat ayının ortasına kıyasla yükseltti.

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