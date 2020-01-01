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Tokyo Steel’in çelik sektörü için beklentileri kısıtlı arz ve toparlanan talep sayesinde pozitif

Tokyo Steel, geçtiğimiz ay Ekim fiyatlarını artırmasının ardından, Kasım ayı fiyatlarını açıkladı.

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