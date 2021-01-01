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Tokyo Steel talebin arzı geçmesi sonucu Kasım ayı iç piyasa fiyatlarını 26-44$/mt yükseltti

Tokyo Steel’in H-profil fiyatları, diğer profil fiyatlarında olduğu gibi, 5.000 JPY/mt (44$/mt) artarak 111.000 JPY/mt ...

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