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Tokyo Steel iç piyasa için Aralık ayı fiyatlarını 19$/mt yükseltti

Japon elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, iç piyasasına verdiği Aralık ayı liste fiyatlarını açıkladı.

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