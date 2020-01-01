﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Tokyo Steel global pazardaki fiyat yükselişleri karşısında kendi fiyatlarını 97$/mt artırdı

Japonya’nın önde gelen elektrik ark ocaklı çelik üreticisi Tokyo Steel, Ocak ayı sevkiyatlı fiyatlarını yükselttiğini açıkladı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.