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Talebin güçlü olduğu Rusya yerel inşaat demiri piyasasında üreticiler ihracata teklif vermiyor

Son birkaç hafta içinde, Rusya yerel inşaat demiri piyasasında ticaret, iyi seviyedeki talep ve stokları yenileme ihtiyacı ...

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