﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Suudi Arabistan’a satışların durması BAE’de yerel inşaat demiri fiyatlarını ve satışlarını olumsuz etkiledi

Suudi Arabistan’da başlatılan ithalat kısıtlamaları neticesinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yaptığı uzun mamul alımlar durma noktasına geldi

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.