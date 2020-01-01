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Suudi Arabistan merkezli Hadeed inşaat demiri fiyatlarını sabit tuttu

Suudi Arabistan’daki en büyük çelik üreticisi ve piyasa lideri Hadeed, Mayıs ayı üretimli inşaat demiri fiyatlarını açıkladı.

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