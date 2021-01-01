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SteelOrbis yılsonu değerlendirmesi: Türk uzun mamul üreticileri artan üretim, satışlar ve kâr marjları sayesinde 2021’de toparlanma gösterdi

Pandemi, ekonomik sorunlar, fahiş navlun oranları ve artan maliyetler gibi sorunlara rağmen, Türk uzun mamul üreticileri 2021'de toparlanma kaydetti.

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