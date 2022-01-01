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SteelOrbis yılsonu değerlendirmesi: Pandeminin ikinci yılı Asya çelik piyasaları için pozitifti, başlıca trendler 2022’de de devam edecek mi?

2021 yılı Asya çelik piyasaları için pozitif bir yıl oldu.

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