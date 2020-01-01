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Singapur inşaat demiri ithalatına yeniden başladı, fiyatlar artıyor

Singapurlu inşaat demiri alıcıları, Türkiye’den yapılan en az bir alımla son zamanlarda ithalata yeniden başladı.

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