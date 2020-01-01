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< Uzun Ürünler ve Kütük

Shagang Group Mayıs ayının başı için yerel inşaat demiri fiyatlarını 46,3$/mt, filmaşin fiyatlarını 69,3$/mt artırdı

Shagang Group 1-10 Mayıs tarihleri için uzun çelik liste fiyatlarını duyurdu.

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