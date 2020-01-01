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Shagang Group Kasım sonu için yerel uzun çelik fiyatlarını hafifçe artırdı

Shagang Group 21-30 Kasım tarihleri için uzun çelik liste fiyatlarını duyurdu.

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