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Shagang Group Aralık sonu için filmaşin ve çubuklu kangal fiyatlarını sabit tutarken, inşaat demiri fiyatlarını 200 RMB/mt artırdı

Shagang Group 21-30 Aralık tarihleri için uzun çelik liste fiyatlarını duyurdu.

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