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SDI ve Nucor ticari profil fiyatlarını yükseltti

Steel Dynamics müşterilerine bir bildirim yaparak ticari profil fiyatlarını tüm siparişler için geçerli olmak üzere 33$/mt yükselttiğini belirtti.

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