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SDI inşaat demiri fiyatlarını artırdı

Steel Dynamics Inc. Pazartesi günü inşaat demiri fiyatlarını tüm yeni siparişlerde geçerli olmak üzere 55$/mt artırdığını açıkladı.

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