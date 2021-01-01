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< Uzun Ürünler ve Kütük

Rusya’nın uzun mamul fiyatları iç ve dış pazarda geriledi 

Rusya yerel piyasasında inşaat demiri fiyatları ülkenin güney bölgesinde haftalık 43$/mt (3.000 RUB/mt) ve orta bölgesinde ...

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