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Rusya’da yerel inşaat demiri fiyatları tekrar düştü, ancak yakında toparlanabilir

Rusya’da son birkaç aydır yüksek seviyelerde yer alan yerel inşaat demiri fiyatları, düşmeye devam etti. Düşüş, yaklaşan kış ...

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