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Rusya’da yerel inşaat demiri fiyatları oldukça arttı, ihracat teklifleri yükseldi

BDT merkezli uzun mamul üreticileri, Türkiye pazarındaki fiyat artışının ardından ihracat fiyatlarını önemli oranda artırdı.

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