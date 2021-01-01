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Rusya’da yerel inşaat demiri fiyatları düştü fakat hala yeterince yüksek seviyelerde

Rusya’da yerel inşaat demiri fiyatları, yakın zaman önce açıklanan ihracat vergisinin etkisiyle Haziran ayının ikinci yarısından beri düşüş gösterdi.

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