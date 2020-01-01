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Rusya’da yerel inşaat demiri fiyatları dönemsel etkenler nedeniyle daha da arttı

Rusya merkezli inşaat demiri üreticileri, iç piyasaya verdikleri inşaat demiri fiyatlarını önemli oranda artırdı.

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