﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Rusya yerel inşaat demiri satışlarına odaklanmaya devam ediyor, vergi olasılığı nedeniyle ihracat yapılmayabilir

Rus inşaat demiri üreticileri, yerel satışlara daha fazla odaklanarak, ihracat pazarında pasif kalmaya devam etti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.