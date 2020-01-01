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Romanya’da inşaat demiri talebi orta seviyede, ithalat teklifleri arttı

Bu hafta Romanyalı inşaat demiri alıcıları yeni bağlantılar yapmak için fiyatları değerlendirdi. İç piyasada talep orta seviyelerde yer aldı.

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