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Romanya’da inşaat demiri talebi güçlendi

Romanya’da yerel inşaat demiri talebi, AB’nin kota sistemini uzatıp uzatmayacağına dair belirsizliğin devam etmesine rağmen güçleniyor.

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