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Polonya’da inşaat demiri fiyatları şimdilik yatay, fiyatlar Ocak ayında artabilir

Polonya’da yerel inşaat demiri fiyatları 3.600-3.700 PLN/mt (783-805€/mt) fabrika çıkışı aralığında yer aldı.

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