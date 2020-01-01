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Polonya’da inşaat demiri fiyatları iyi talep ve yüksek hurda fiyatları sonucu artmaya devam etti

Tatil sezonundan sonra Polonya’da inşaat demiri fiyatları artan hurda fiyatları ve düşük stok seviyeleri sebebiyle yükselmeye devam etti.

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