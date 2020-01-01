﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Polonya’da inşaat demiri fiyatları iyi talep ve düşük stoklar nedeniyle daha da arttı

Geçtiğimiz son iki haftada Polonya inşaat demiri piyasasında talep güçlü seyretti ve stoklar artmadı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.