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Polonya’da inşaat demiri fiyatları hurda fiyatlarındaki gerileme nedeniyle düştü

Polonya’da inşaat demiri fiyatları, son birkaç haftada görülen iyi talebe rağmen hurda segmentindeki aşağı yönlü seyir nedeniyle düşüş gösterdi.

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