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Polonya’da inşaat demiri fiyatları düştü, talep zayıfladı

Polonya’da yerel inşaat demiri talebi, önceki kısa süreli artışın ardından zayıfladı.

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