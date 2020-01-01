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Polonya’da inşaat demiri fiyatları arttı, talep iyi seyrediyor

Polonya inşaat demiri piyasasında talep önemli ölçüde arttı ve alıcılardan gelen itirazlara rağmen, geçtiğimiz iki hafta içerisinde fiyatlar yükseldi.

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