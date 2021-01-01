﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Polonya inşaat demiri piyasasında daha fazla fiyat artışı bekleniyor

Polonya inşaat demiri piyasasında talep güçlü seyretti ve fiyatlar 4.000-4.150 PLN/mt (888-922€/mt) fabrika çıkışı aralığında sabit kaldı.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.