﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Polonya çıkışlı inşaat demiri fiyatlarının talebe yönelik pozitif beklentiler sonucu artması bekleniyor

Paskalya tatili sebebiyle Polonya yerel inşaat demiri piyasasında talep ve fiyatlar açısından kayda değer bir değişiklik gözlenmedi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.