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Piyasa fiyat artışlarını doğrulamak için Çin’in daha fazla kütük ithal etmesini bekliyor

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin’de aktif bir şekilde kütük alımı yapılması, kütük ithalat fiyatlarındaki artışı destekledi.

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